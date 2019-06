Inter, deciso il futuro di Pinamonti: partirà solo in prestito

L'Inter ha capito la lezione dopo l'errore di Zaniolo la scorsa estate: Pinamonti non sarà inserito a titolo definitivo in nessun affare.

Andrea Pinamonti sta vivendo un momento d'oro con l' Under 20: a suon di goal e personalità sta trascinando la Nazionale nei Mondiali di categoria, al momento fino alle semifinali. Proprio per questo, anche il suo futuro è diventato una questione di priorità per l' .

Il cartellino dell'attaccante appartiene infatti ai nerazzurri, che stavolta non vogliono ripetere l'errore fatto con la cessione di Nicolò Zaniolo alla .

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l'Inter ha già deciso che non lascerà partire Pinamonti a titolo definitivo, in nessuna trattativa. Se dovesse partire, lo farà solo a titolo di prestito.

La Roma lo ha già chiesto nell'ambito dell'affare Dzeko, il lo vorrebbe nella trattativa che coinvolgerà Barella e, infine, anche la ha già fatto sapere all'Inter di essere disposta a proporre un'offerta per Pinamonti. Ma niente da fare, la giovabe punta resterà in nerazzurro.