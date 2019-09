Inter, De Vrij sullo scontro Brozovic-Lukaku: "Chi scrive non è mai stato in uno spogliatoio"

Il difensore olandese ha parlato del presunto scontro avvenuto dopo Inter-Slavia Praga tra Brozovic e Lukaku: "Non c'è niente da dire".

Il primo mezzo passo falso ha lasciato qualche scoria in casa dove, secondo quanto scritto oggi da 'La Gazzetta dello Sport', dopo il pareggio contro lo Slavia Praga in ci sarebbe stato uno scontro piuttosto duro tra Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku.

Intervistato da 'Sportmediaset', Stefan de Vrij però ha decisamente sgonfiato il presunto caso chiarendo come in realtà martedì sera a 'San Siro' non sia accaduto nulla di particolare.

"Quelli che scrivono queste cose non sono mai stati in uno spogliatoio, non c'è niente da dire e da rispondere".

Secondo le indiscrezioni de 'La Gazzetta dello Sport' tutto sarebbe nato da uno sfogo di Lukaku, che al fischio finale di Inter-Slavia Praga avrebbe chiesto ai compagni maggiore coraggio. Uno sfogo che Brozovic ha preso sul personale tanto da affrontare a muso duro l'attaccante belga col quale avrebbe addirittura sfiorato il contatto fisico.

De Vrij poi spiega cosa non è andato per il verso giusto contro lo Slavia Praga e promette una pronta riscossa già a partire dal Derby.