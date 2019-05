Inter, De Vrij realizza il sogno di un tifoso a Palermo: "Incontriamoci in piazza"

Contattato da un tifoso dell'Inter a Palermo, dove è in vacanza, De Vrij lo ha voluto incontrare in piazza per una chiacchierata e delle foto.

Pensate di trovarvi nella stessa città in cui uno dei vostri beniamini sta trascorrendo qualche ora di vacanza, di scrivergli un messaggio e di ottenere come risposta un vero e proprio appuntamento. È quanto è successo a a un tifoso dell', il quale ieri è riuscito a incontrare Stefan De Vrij.

A raccontarlo è lo stesso supporter nerazzurro, Saverio Cascino, come riportato da 'Palermo Today'.

"Un mio amico mi ha inviato il post di Instagram di De Vrij in cui era immortalato a Palermo. Si trova qua in vacanza con la fidanzata. Io, senza in realtà nutrire alcuna speranza, gli ho inviato un messaggio nel suo profilo privato. Non ci crederete ma dopo tre secondi mi ha risposto dandomi appuntamento in piazza Borsa. Erano le 19, sono partito da Mondello e dopo 45 minuti ero già là ad aspettarlo. E in effetti si è materalizzato subito De Vrij".

Contattato dal tifoso, il difensore nerazzurro non ci ha pensato due volte: appuntamento fissato e chiacchierata in piazza a Palermo, per una serata diventata presto indimenticabile per il fortunato fan.

Arrivato in città nella mattina di ieri, dopo aver conquistato la qualificazione alla prossima con la sua Inter, De Vrij si è poi intrattenuto con i tifosi per alcune foto, mostrando grande disponibilità.