Inter, De Boer ricorda i mesi in nerazzurro: "Ero stanco, mi sembrava di stare lì da sei anni"

L'ex allenatore dell'Inter, Frank De Boer, è tornato a parlare della sua breve parentesi nerazzurra: "Volevano vedere subito dei risultati".

A Milano era arrivato con l'entusiasmo di chi aveva appena ricevuto l'offerta più importante della carriera ma dopo solo quattro mesi il sogno si è trasformato in un incubo. Frank De Boer non ha mantenuto un bel ricordo della sua brevissima esperienza sulla panchina dell'Inter.

Arrivato dall'Ajax nell'agosto del 2016, dopo aver conquistato quattro campionati con i Lancieri e una Coppa d'Olanda, De Boer sulla panchina nerazzurra è rimasto fino a novembre, esonerato dopo sole 14 partite.

A distanza di più di quattro anni, il tecnico olandese è tornato a parlare ancora della sua esperienza italiana in un'intervista rilasciata a 'NAS Kees Jongkind'.

"All'Inter e al Crystal Palace (dove è stato esonerato dopo quattro partite di Premier League) ho imparato la lezione. Mi sarei dovuto concentrare maggiormente sul calcio. All'Inter si hanno così tante influenze, volevano vedere subito dei risultati. Poi sei così tanto coinvolto...dopo quattro mesi in panchina avevo la sensazione di lavorare già da sei anni. Ero stanco, davvero stanco".

Un'esperienza da dimenticare, con sole cinque vittorie, due pareggi e ben sette sconfitte in quattordici gare alla guida dell'Inter. Poi un'altra parentesi negativa in terra inglese, prima di accettare ora la nuova sfida che lo ha portato negli Stati Uniti, dove la prossima stagione guiderà gli Atlanta United, campioni in carica della MLS.