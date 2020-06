L'Inter perde pezzi: D'Ambrosio, Godin e Vecino non partono per Napoli

L’Inter non potrà contare su D’Ambrosio e Godin nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. Non sono partiti con la squadra.

Sarà un’ chiamata a dover fronteggiare alcuni problemi di formazione, quella che tra poche ore sfiderà in al San Paolo nella semifinale di ritorno di Coppa .

I nerazzurri, che dovranno ribaltare lo 0-1 patito all’andata a San Siro, saranno infatti costretti a rinunciare ad elementi importanti nei reparti di difesa e centrocampo.

Come riportato da Sky, al gruppo partito per Napoli non si sono uniti Danilo D’Ambrosio, Diego Godin, Matias Vecino ed il giovanissimo Lucien Agoume.

🛫 | VIAGGIO



In partenza con le Official Face Masks nerazzurre #NapoliInter pic.twitter.com/ul7NRzqwuq — Inter (@Inter) June 13, 2020

I primi tre erano stati dati in forte dubbio nel corso degli ultimi giorni a causa di problemi muscolari (D’Ambrosio e Godin) e di un fastidio al ginocchio non ancora smaltito nel caso di Vecino ed i mancati progressi delle ultime ore hanno evidentemente spinto Antonio Conte a non inserirli nella lista dei convocati.

Il tecnico nerazzurro, nella linea difensiva davanti a Samir Handanovic, dovrebbe quindi puntare su Skriniar, de Vrij e Bastoni, mentre a centrocampo dovrebbero essere Barella e Brozovic chiamati a comporre il duo di mediana con Eriksen chiamato ad agire qualche metro più avanti in veste di trequartista.