Inter, D'Ambrosio ammette: "Sensi da avversario non mi aveva impressionato"

Danilo D'Ambrosio è mancato all' nell'arco dell'ultimo mese in cui è stato infortunato. Il difensore 'tuttofare' nerazzurro adesso è però tornato a tutti fli effetti e spiega le sue sensazioni ai microfoni di 'Tuttosport'.

"Sto bene, posso dire di aver recuperato a pieno, soprattutto grazie al lavoro dell’ultima settimana. Ormai non sento più praticamente dolore. Questa sosta è stata faticosissima. Abbiamo lavorato molto bene, in maniera pazzesca e anche se non eravamo in molti, siamo riusciti a mettere molta benzina nelle gambe in vista del rush finale di questo 2019".

D'Ambrosio spiega poi la sorpresa che ha avuto nell'ammirare da vicino Sensi, che da avversario invece non lo aveva impressionato.

"Barella, per esempio, non mi ha stupito: sapevo fosse forte e l'Inter ci ha visto davvero lungo nell'investire su di lui. Invece non mi aspettavo così tanto da Sensi: da avversario non mi aveva impressionato quanto invece ha fatto da compagno in questi mesi. Allenandomi con lui ho capito quanto possa essere comodo un giocatore come lui per la nostra squadra".