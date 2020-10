Inter, dall'abbondanza all'emergenza: chance per Eriksen col Milan

Sensi squalificato, Gagliardini e Nainggolan alle prese con il coronavirus: Eriksen potrebbe tornare a sorpresa un uomo chiave nel Derby.

Tra una settimana e si sfideranno per un Derby molto atteso su entrambe le sponde del Naviglio. Il Milan ci arriva da primo in classifica a punteggio pieno, mentre l'Inter arriverà da quel passo falso contro la , ma comunque dopo un buon avvio di campionato.

In queste prime settimane di , l'Inter è stata definita da molti la squadra con la rosa più lunga e di qualità del campionato. Ma nel giro di una settimana, dalla Lazio al Derby, Antonio Conte si ritrova incredibilmente con una coperta molto più corta a centrocampo, come se già non bastassero i problemi in difesa.

Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan si ritrovano a dover fare i conti con il coronavirus e, quasi certamente, non saranno della partita contro il Milan. In più, contro la Lazio, Stefano Sensi ha rimediato un cartellino rosso che lo renderà squalificato.

Tre uomini in meno per Antonio Conte, che adesso dovrà decidere le maglie da titolare a centrocampo con quattro uomini a disposizione: Barella, Brozovic, Vidal ed Eriksen. Arturo Vidal che, comunque, tornerà giovedì dagli impegni con il , quindi sicuramente non al 100%.

Un susseguirsi di fatti che a sorpresa mette Christian Eriksen sul piedistallo. Il danese proprio ieri aveva un po' alzato la voce, chiedendo di giocare. Ed ecco che la chance è servita su un piatto d'argento.

Eriksen però, in caso di chance dal primo minuto, non dovrà sprecare l'occasione come successo nella prima giornata di campionato contro la . In quel caso la sua prestazione fu insufficiente e Sensi, entrato al suo posto, contribuì a cambiare la partita.

Il Milan è sicuramente una delle squadre più in forma del campionato, insieme all' , e Conte vorrà puntare su uomini disposti al sacrificio e pronti a correre anche indietro per aiutare la difesa. Eriksen non è abituato a questo tipo di compito, ma se vorrà giocare con Conte, dovrà farlo.

L'alternativa è affidarsi a Brozovic regista, con Vidal e Barella ai suoi lati. Il croato, però, in questo avvio di campionato sembra sceso nelle gerarchie di Antonio Conte rispetto alla scorsa stagione, per questo ogni soluzione è ancora in ballo.

Una cosa è certa: Antonio Conte non avrebbe voluto proprio avvicinarsi al Derby in queste condizioni, e attualmente incrocia le dita, visto che da qui al Milan potrebbe venir fuori nuovi contagi, visto che ormai quello dell'Inter è un piccolo focolaio.