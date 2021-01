Inter-Crotone, è goal di Lautaro Martinez o autorete di Marrone?

Dubbio da Fantacalcio in occasione del 2-1 dell'Inter: in un primo momento il goal non è considerato di Lautaro, ma autorete di Marrone.

Via al 2021, via anche ai dubbi da Fantacalcio. Il primo in - : la rete del momentaneo 2-1 dei nerazzurri sui calabresi, quella che ha consentito alla formazione di Conte di portarsi in vantaggio, è da assegnare a Lautaro Martinez oppure si tratta di un'autorete di Marrone?

Ricostruzione: proprio Marrone perde palla sulla propria trequarti a contrasto con Lukaku, che in area allarga per Barella, che a sua volta tocca al centro per Lautaro, il cui tap-in con la porta sguarnita è facile facile. 2-1 Inter.

Sembra essere tutto chiaro: è goal di Lautaro Martinez. Oppure no? Il dubbio si insinua subito: potrebbe essere autorete di Marrone. Ed in effetti i replay televisivi confermano come sia stato proprio l'ex bianconero, nel tentativo di anticipare l'argentino, a scagliare il pallone alle spalle di Cordaz.

Da capire quindi quale sarà la decisione definitiva: goal di Lautaro Martinez o autogoal di Marrone? La decisione iniziale della Lega, ma anche del sito specializzato Fantacalcio.it, è chiara: si tratta di autorete del difensore del Crotone.

In attesa della conferma definitiva, che comunque sembra essere scontata, niente ottavo centro in campionato per Lautaro Martinez. Grazie alla rete - tutta sua, questa sì - dell'1-1, l'ex attaccante del Racing è comunque salito a quota 7 nella classifica marcatori di , a meno 5 dal capocannoniere Cristiano Ronaldo.