Inter-Crotone dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Inter, che insegue il Milan in vetta, ospita il Crotone a San Siro: in questa pagina le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

INTER-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 3 gennaio 2021

3 gennaio 2021 Orario: 12.30

12.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now TV

L'Inter di Antonio Conte ospita a San Siro il Crotone per la quindicesima giornata di Serie A, la prima giocata nel 2021. I nerazzurri arrivano da sette successi consecutivi, che li hanno proiettati a ridosso del . Più complicato il recente cammino dei calabresi.

Nell'ultima giornata giocata, l'Inter ha avuto la meglio del Verona (non senza qualche sofferenza di troppo); il Crotone ha battuto invece il Parma grazie alla serata di grazia di Junior Messias, autore di una doppietta.

Era dal finale della stagione 2010/11 (Scudetto del Milan e secondo posto dell’Inter), che le due squadre milanesi non si trovavano nelle prime due posizioni in classifica dopo almeno 14 partite giocate – comunque andrà la giornata, rimarranno nelle prime due posizioni.

Altre squadre

L’Inter ha sempre segnato nelle quattro sfide di contro il Crotone: con sette reti ha ottenuto due vittorie, un pareggio e una sconfitta. La squadra nerazzurra è inoltre imbattuta in casa contro il Crotone in Serie A, grazie a una vittoria nel 2016 e un pareggio nel 2018.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Inter-Crotone: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO INTER-CROTONE

La partita tra Inter e Crotone si giocherà domenica 3 gennaio alle ore 12.30, in qualità di anticipo della giornata, visto che si giocheranno tutte le partite in un giorno. Si giocherà in un San Siro deserto di pubblico, come ormai consuetudine.

Inter-Crotone sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport, che possiede i diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di Serie A. In particolare il match sarà visibile sul canale numero 202, ovvero Sky Sport Serie A.

Sarà possibile seguire Inter-Crotone non soltanto in tv, ma anche in come sempre: gli abbonati a Sky potranno infatti utilizzare l'applicazione gratuita SkyGo su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

Un'altra alternativa per assistere alla gara tra Inter e Crotone è Now TV, tramite l'acquisto di uno dei pacchetti dedicati, purché comprenda ovviamente la partita in questione.

IN DIRETTA SU GOAL

Se invece vorrete seguire la diretta testuale di Inter-Crotone, dovrete solo sintonizzarvi qui su Goal, che vi racconterà minuto per minuto le azioni salienti della partita. Inoltre, lungo tutto l'arco della giornata, troverete notizie sulla partita, probabili formazioni e tutti i commenti post-gara.

Antonio Conte non dovrebbe fare calcoli e schiererà la migliore formazione possibile, al netto degli indisponibili: Sanchez, Vecino e Pinamonti. Il primo, comunque, spera ancora di finire in panchina. In attacco spazio quindi alla solita coppia Lukaku-Lautaro Martinez. Lungo le fasce Hakimi a destra e Young a sinistra. Brozovic, diffidato, a guidare la regia, con Barella e Vidal mezzali. Difesa ormai consolidata con Skriniar, De Vrij e Bastoni.

L'articolo prosegue qui sotto

Stroppa deve fare i conti con Benali e Rispoli non ancora al meglio, probabilmente fuori dalla partita di San Siro. Junior Messias confermato in attacco al fianco del rientrante Simy, che potrebbe spedire Riviere in panchina. Cuomo insidia Magallan per un posto nella difesa a tre, dove torna titolare Marrone. Petriccione in ballottaggio con Zanellato per il ruolo di play nel centocampo a cinque.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; P. Pereira, Molina, Petriccione, Vulic, Reca; Messias, Simy.