Inter-Crotone dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Inter ospita il Crotone in amichevole alla 'Pinetina'. Tutto sul match: da dove seguirlo in diretta tv e streaming alle formazioni.

INTER-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Crotone

Inter-Crotone Data: 28 luglio 2021

28 luglio 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: Sky Go, NOW

L'Inter di Simone Inzaghi, dopo il successo per 8-0 nel test contro la Pergolettese, ospita il Crotone guidato da Francesco Modesto.

Al Suning Training Center si sfidano la prima e l'ultima dello scorso campionato di Serie A. A San Siro l'Inter si impose in rimonta con un tennistico 6-2, mentre allo Scida fu ancora successo per gli uomini di Antonio Conte vittoriosi con un secco 0-2.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Inter-Crotone: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO INTER-CROTONE

Inter-Crotone si giocherà mercoledì 28 luglio al 'Suning Training Center'. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.00.

La sfida tra Inter e Crotone verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky e il canale di riferimento sarà Sky Sport (canale 202).

Il match della 'Pinetina' che vedrà di fronte l'Inter e il Crotone si potrà seguire anche in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go, in dotazione a tutti gli abbonati Sky, al quale si potrà accedere attraverso tutti i tipi dispositivi come pc, tablet e smartphone.

Una valida alternativa è rappresentata da NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Sarà sufficiente acquistare il Pacchetto Sport e selezionare l'evento dal palinsesto.

INTER (3-5-2): Handanovič; Dimarco, Ranocchia, De Vrij; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Calhanoglu; Satriano, Salcedo. All. Simone Inzaghi

CROTONE (3-4-2-1): Festa; Nedelcearu, Marrone, Mondonico; Rispoli, Zanellato, Petriccione, Molina; Juwara, Rojas; Kargbo. All. Modesto