Inter-Cremonese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Dopo la sconfitta contro la Lazio, l'Inter ospita la Cremonese: tutte le info, dalle formazioni a dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

INTER-CREMONESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Inter-Cremonese

• Data: 30 agosto 2022

• Orario: 20.45

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Caccia al riscatto in casa Inter. La formazione nerazzurra, reduce dalla sconfitta contro la Lazio all'Olimpico, affronta la Cremonese neopromossa per il secondo incontro casalingo. Gli ospiti, per uno dei tanti derby lombardi in stagione, sono a caccia del primo successo nel nuovo campionato.

Segui Inter-Cremonese su DAZN. Attiva ora Zero punti fin qui per la Cremonese, mentre l'Inter ha ottenuto due successi nei primi due incontri prima di cadere contro la Lazio. Le due squadre non si affrontano in campionato dagli anni '90, ovvero dall'ultima esperienza in Serie A dei grigiorossi. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Cremonese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO INTER-CREMONESE

La sfida che vedrà opposte Inter e Cremonese si giocherà martedì 30 agosto 2022 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano: calcio d'inizio alle ore 20:45

DOVE VEDERE INTER-CREMONESE IN TV

Inter-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da DAZN.

Sarà possibile seguire il match su smart tv compatibili con la apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Gli abbonati di DAZN e Sky avranno inoltre la possibilità di seguire la sfida del Meazza attraverso l’app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

INTER-CREMONESE IN DIRETTA STREAMING

DAZN non h aancora annunciato prima e seconda voce del match.

Sarà possibile seguire Inter-Cremonese anche in diretta streaming attraverso dispositivi mobili come tablet e smartphone, o ancora su pc e notebook. Gli abbonati DAZN potranno farlo collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, o in alternativa sfruttando l’apposita app compatibile con sistemi Android e iOS.

Inter contro Cremonese anche nella diretta testuale proposta da GOAL. Vi accompagneremo fino al calcio d’inizio proponendovi tutte le ultime notizie relative alla sfida del Meazza e successivamente vi racconteremo tutte le fasi salienti e gli eventi della sfida fino al triplice fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-CREMONESE

Inzaghi deve fare a meno di Lukaku, sostituito da Dzeko: al suo fianco Lautaro Martinez. In mezzo Calhanoglu, Barella e Brozovic, con Dimarco e Gosens esterni. In difesa ci saranno come di consueto Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic.

Alvini pronto a confermare Dessers e Okereke come punte e Zanimacchia trequartista. Baleri e Baez esterni, Pickel ed Escalante interni. Davanti a Radu spazio per Aiwu, Bianchetti e Vasquez.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Baez, Pickel, Escalante, Valeri; Zanimacchia; Okereke, Dessers.