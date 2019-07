Inter, i convocati per la tournée in Asia: out Icardi, c'è Nainggolan

Antonio Conte ha stilato la lista dei convocati per la tournée asiatica dell’Inter: out Icardi, c’è Nainggolan. Nei prossimi giorni l’arrivo di Godin.

Chiusa la prima fase della preparazione estiva a Lugano, per l’ è arrivato il momento di concentrarsi sulla seconda parte dei lavori e sugli impegni dell ’International Champions Cup e della International Super Cup .

Nel pomeriggio di martedì è prevista la partenza da Milano per Singapore e, come ampiamente previsto, nella lista dei giocatori che prenderanno parte alla tournée asiatica non figura il nome di Mauro Icardi .

Come noto l’attaccante argentino sabato scorso ha lasciato il ritiro nerazzurro in comune accordo con la società per continuare la sua preparazione ad Appiano Gentile e, già in quella occasione, fu l’Inter stessa ad annunciare che il giocatore non sarebbe partito per il Summer Tour in Asia.

Icardi , come spiegato già nelle settimane scorse da Beppe Marotta, non rientra più nei progetti del club meneghino al pari di Radja Nainggolan che però, a differenza dell’attaccante, partirà con il resto della squadra.

Nella lista dei convocati stilata da Antonio Conte, figurano anche i nuovi arrivati Agoumé , Barella e Lazaro , mentre altri elementi come Godin , Vecino e Puscas si aggregheranno solo nei prossimi giorni.

Ecco di seguito i convocati per la tournée asiatica dell’Inter.

Portieri: Berni, Handanovic, Padelli;

Difensori: Bastoni, D'Ambrosio, Dalbert, De Vrij, Ranocchia, Skriniar, Ntube, Pirola;

Centrocampisti: Agoumé, Barella, Borja Valero, Brozovic, Candreva, Gagliardini, Joao Mario, Lazaro, Nainggolan, Perisic, Sensi;

Attaccanti: Longo, Politano, Colidio, Esposito, Vergani.