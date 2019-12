Inter, contro la Roma prima partita senza goal in stagione per i nerazzurri

La Roma ferma l'Inter a 'San Siro' sullo 0-0: per gli uomini di Conte è la prima volta in stagione che trovano la rete in 90'.

Nulla di fatto a 'San Siro'. La Roma inchioda l' sullo 0-0 e strappa un punto contro la prima della classe. La compagine di Conte, però, non ha il tempo di riposarsi perché martedì arriva il .

Come riportano i dati 'Opta', per l'Inter si tratta anche della prima partita in stagione fra campionato e in cui non ha trovato la via del goal. L'attacco nerazzurro non era mai stato così sterile come questa sera, ed i meriti vanno anche ai giallorossi che sono stati autori di una partita di grande equilibrio.

Le polemiche montate dal titolo del 'Corriere dello Sport' hanno tenuto banco in questi giorni, ma avevano evidenziato la sfida fra Romelu Lukaku e Smalling come il duello chiave per la partita di questa sera. È stato il difensore inglese ad uscire vincitore da questo scontro, mantenendo inviolata la porta difesa da Mirante.

Le cause della sterilità dell'attacco nerazzurro, però, vanno anche ritrovate nella bravura degli avversari: I giallorossi, infatti, nelle ultime otto partite sono state la miglior difesa del campionato e nelle ultime sei gare hanno subito solamente due goal.