Inter contro Milan, derby di calciomercato per Milinkovic-Savic

Secondo le informazione raccolte da Goal, non ci sarebbe solo la Juventus sulle tracce di Milinkovic-Savic, ma anche Inter e Milan.

Sergej Milinkovic-Savic è pronto ad agitare il calciomercato nella prossima estate, soprattuto in Serie A dove sono addirittura tre le squadre sulle sue tracce.

Secondo le informazioni raccolte da Goal, non ci sarebbe infatti soltanto la Juventus sulle tracce del centrocampista serbo, ma anche Inter e Milan.

I rossoneri ci hanno già provato lo scorso anno a mettere in piedi una trattativa con la Lazio, ma la richiesta di 100 milioni di euro ha creato subito una distanza incolmabile.

Il Milan proverà dunque ad abbassare le pretese della Lazio, ma in tal senso sarà fondamentale qualificarsi in Champions League per convincere Milinkovic-Savic ad accettare il rossonero.

Anche l'Inter si prepara ad inserirsi nella corsa al top player della Lazio, dopo che nella scorsa stagione ha strappato De Vrij proprio ai biancocelesti.

Milinkovic-Savic è intenzionato a rimanere in Serie A nonostante l'interesse di top club esteri come Manchester United e Real Madrid. Anche la Juventus rimane una valida opzione, perché nonostante la concorrenza c'è la possibilità di crescere in mezzo a tanti campioni.