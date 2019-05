Inter, Conte spiega: "Colpito dal progetto, il club vuole tornare grande"

Prime parole da allenatore dell'Inter per Antonio Conte: "Mi ha convinto la voglia della società di riportare la squadra dove merita".

Il passato bianconero è alle spalle, Antonio Conte è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Inter: il tecnico salentino ha parlato accanto al presidente Zhang, spiegando i motivi che lo hanno portato a fare questa scelta.

Dopo aver parlato della situazione Icardi, Conte ha sottolineato la validità del progetto del club:

"Ho scelto l' per il progetto, la serietà, l'ambizione di questa società, la storia di questo club. Stiamo parlando di una delle migliori società in e nel mondo, di un top club. Mi ha convinto la voglia di tornare tutti insieme a far primeggiare l'Inter e a portarla di nuovo dove merita. Mi ha molto colpito la chiarezza del progetto, l'ambizione, la voglia della proprietà di riportare l'Inter dove merita. È un top club che vuole tornare ad essere top sia in Italia sia in Europa e nel mondo. È questo che mi ha colpito e che mi ha portato senza alcun dubbio a prendere questa decisione".

La pressione non spaventa l'ex , che torna in Italia dopo l'avventura al :

"Diciamo che io so di portare molte aspettative per quello che ho fatto in passato, per la mia storia calcistica e le mie vittorie. Quindi le mie aspettative restano sempre molto alte, ho aspettative per me stesso molto alte e sono il primo a mettermi grande pressione.Vivo per il mio lavoro, per cercare di fare il meglio e cercare di vincere".

Conte si sofferma anche sul gap con il calcio inglese e spiega cosa serve all'Italia per crescere:

"Sicuramente il campionato inglese è quello più competitivo al mondo, ci sono sei squadre che partono per vincere la Premier ed è molto difficile vincere in . L'Italia ha iniziato un percorso di crescita, è importante avere delle proprietà solide con visione, proprietà che portino un'idea internazionale in Italia. Unito alla competenza calcistica penso che sia il mix giusto per tornare ad essere competitivi ai livelli più alti".

La ricetta per la vittoria è servita dal nuovo allenatore nerazzurro, che sottolinea i due aspetti fondamentali per un gruppo solido: