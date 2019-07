Inter, Conte sicuro: "Tutti ci dovranno temere, gli Zhang dei visionari"

Antonio Conte aspetta rinforzi dal calciomercato, soprattutto nel reparto d'attacco, ma intanto comincia a prendere confidenza con l'ambiente . Ai microfoni di 'PPTV', la cinese di Suning, il tecnico pugliese ha spiegato gli obiettivi nerazzurri.

"Vogliamo tornare ad essere competitivi. Abbiamo il dovere tutti di riportare l'Inter dove è giusto che stia e meriti. In c'è una squadra che ha costruito tanto come la , dietro c'è il . Ci vorrà un po' di tempo, non si possono costruire grattacieli in pochissimi giorni. Ma abbiamo iniziato, vogliamo tornare a dare battaglia".