Inter, Conte avvisa: "Veniamo per fare punti, Lukaku non c'è"

Vigilia di Barcellona-Inter, Antonio Conte parla in conferenza stampa: "Vogliamo fare punti in qualsiasi campo con rispetto".

Dopo il pareggio in casa con lo Slavia Praga, l' va a per giocarsi altri punti importanti in un girone complicato, che prevede anche il . La caccia alla qualificazione passa anche dal Camp Nou.

Antonio Conte in conferenza stampa ha presentato il big match di domani:

"Il nostro girone è difficile e interessante, ce ne siamo accorti con lo Slavia. Ma se hai l'ambizione di andare avanti devi cercare di fare punti in qualsiasi campo. Il Barcellona è tra le top al mondo ed è un candidato per la vittoria finale, ma veniamo per giocarci le nostre carte con rispetto".

Con o senza Messi il Barcellona fa paura, l'allenatore nerazzurro non cambia la propria valutazione tattica:

"Mi aspetto una gara difficile, in questa squadra gioca Messi che è tra i top insieme a Ronaldo e sposta gli equilibri. Noi dobbiamo essere pronti ad affrontare il Barcellona con o senza Messi, dobbiamo fare una partita di grande ritmo, ma il nostro percorso di crescita passa da queste partite. Vogliamo ben figurare e dimostrare che siamo sulla strada giusta".

Una settimana di fuoco per l'Inter, che domenica affronterà la in una sfida da brivido in cima alla classifica della :

"Una settimana bella intensa, ma la partita della vita è sempre la prossima. Non abbiamo bisogno di stimoli, saremo concentrati sulla gara di domani, deve essere un altro step. Affrontiamo Messi e Ronaldo in 4 giorni? E' strano affrontarli in pochi giorni, e Barcellona sono tra le più forti al mondo. Per noi è motivo di soddisfazione"..

Il giovanissimo Ansu Fati ha già incantato il Camp Nou:

"E' un giocatore molto promettente, ma aspetto domani per leggere la formazione. Lui può sicuramente diventare una stella per il Barcellona, ma noi ci siamo preparati per affrontare il Barcellona con tutti i suoi effettivi".

Conte evita poi il paragone con Mourinho, azzardato da molti sulla scia dell'ottimo avvio di stagione sulla panchina interista:

"Stiamo facendo paragoni con il passato, sappiamo cosa ha fatto nel 2010, qualcosa di difficilmente ripetibile. E' impossibile fare certi confronti perchè sono epoche diverse, noi siamo all'inizio di un percorso, quello che ha fatto quell'Inter rimarrà indelebile nella storia del calcio".

Dopo la simulazione nell'ultima giornata di campionato Conte difende Sanchez:

"Sono state dette cose che non mi sono piaciute sulla sua simulazione, è un ragazzo a posto, non mi è piaciuto sentire certe cose dette. Domani vedrete che scelte farò, ma sicuro non deve essere accusato di aver truffato qualcuno".

Non ci sarà Lukaku nell'attacco nerazzurro a causa di un problema muscolare, assenza pesante in casa Inter:

"Non c'è Lukaku, ha avuto un piccolo affaticamento al quadricipite, se lo portava dietro da 10 giorni, gli esami hanno dato esito negativo, ma abbiamo preferito non rischiarlo. La Juve? C'è solo un affaticamento, siamo abbastanza sereni ma pensiamo a domani".

L'Inter proverà a giocare la sua partita a viso aperto, Conte non presenterà una squadra timorosa al Camp Nou: