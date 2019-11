Inter, Conte riflette sul mercato: "Icardi e Gabigol? Tesoretto importante"

La sua demolisce un in difficoltà sotto il diluvio, Antonio Conte si gode una serata quasi perfetta, con l'unica notizia negativa dettata dall'infortunio di Barella.

Ai microfoni di 'DAZN', l'allenatore nerazzurro si è detto decisamente soddisfatto al fischio finale:

I problemi di rosa sono già stati evidenziati da Conte, che questa sera sottolinea invece l'impatto avuto dalle seconde linee:

"Partiamo dall'aspetto positivo: oggi Borja Valero è entrato con la sua professionalità, ha aspettato in silenzio questi quattro mesi, è la cosa che mi dà più soddisfazione, so che non è semplice allenarsi senza avere occasioni, oggi lui ha fatto un grandissimo secondo tempo. Sono contento anche per l'esordio di Dimarco. Barella? Mi auguro che non sia niente di grave, per noi è importante, è cresciuto in maniera esponenziale".