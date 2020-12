Settima vittoria consecutiva per l' , che non brilla nel primo tempo ma poi passa pure a e allunga sulla . Un successo che permette ai nerazzurri di chiudere al meglio il 2020.

Al termine della partita Antonio Conte, intervistato da 'Sky Sport', ha commentato il momento della squadra:

"Più liberi di testa dopo l'eliminazione dall'Europa? Assolutamente no, rimane una ferita che brucia ancora e deve continuare a bruciare. A me, ai calciatori e al club".

Nessuna richiesta particolare per il tecnico nerazzurro in vista del prossimo mercato invernale:

"A me non spetta chiedere, a me spetta fare valutazioni. E l'ho fatto anche questa estate, poi c'è la proprietà che decide anche in base alle proprie possibilità. Io posso fare valutazioni e spesso concordano anche. A volte ci sono anche delle situazioni e bisogna anche accettare queste situazioni. Cedere per acquistare? Sicuramente ci vedremo e faremo delle valutazioni".