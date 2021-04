Inter, Conte pregusta: "Stiamo per fare qualcosa di straordinario"

L'Inter vola verso lo Scudetto e già questa giornata, con una combinazione di risultati nemmeno troppo improbabile, potrebbe festeggiare la vittoria matematica del titolo.

Ci vorrà però prima di tutto la vittoria contro il Crotone. In sede di conferenza stampa, Antonio Conte ha presentato la partita contro i calabresi.

L'importante è che questa annata finisca nella giusta maniera. Vogliamo essere ripagati del sudore e delle notti insonni. Quando ti avvicini al traguardo, devi essere bravo a gestire l'attesa. Non è facile però, penso che stiamo gestendo il tutto nella stessa maniera. Tutti qui alla Pinetina sanno che sta per accadere qualcosa di straordinario, dai giocatori agli impiegati della guardia".

Antonio Conte ha parlato, brevemente però, anche della visita del presidente Steven Zhang, assente da molto tempo.

Non sembra preoccupato dallo stanchezza dei suoi giocatori, l'allenatore dell'Inter:

"La stanchezza come c'è per noi, c'è per gli altri. Stiamo per fare qualcosa di straordinario e storico per il club. Non penso che ci dobbiamo soffermare sulla stanchezza. Se c'è qualcuno stanco me lo deve dire, che si siede in panchina".

A inizio anno ho detto che la crescita dell'Inter passava dalla crescita singola di tutti i giocatori. Io penso che tutti quanti siano cresciuti, sotto tutti i punti di vista. La vittoria sulla Juve è stata la svolta della stagione? Penso che ci siano stati diversi punti chiave in questa stagione, non è una singola partita. Un altro momento cruciale è stato ad esempio quando abbiamo raggiunto il primo posto per la prima volta".