Inter, Conte non vuole alibi: "Inutile piangerci addosso per le assenze"

Antonio Conte alla vigilia della sfida di Champions tra Slavia Praga e Inter: "Ho piena fiducia nei miei giocatori, Politano e Gagliardini ci sono".

La sua viaggia a pieno motore in campionato tenendo giornata dopo giornata il passo della . Antonio Conte non vuole mollare la presa nemmeno in Champions League: vincere contro lo Slavia Praga è obbligatorio per continuare il cammino.

Il tecnico salentino ha presentato la sfida in conferenza stampa

"Non ha senso piangerci addosso per le assenze, ho sempre chiesto una grande risposta ai miei giocatori e me l'hanno sempre data, ho grande fiducia in loro. Sappiamo l'importanza della gara di domani, ma dobbiamo viverla con gioia, il risultato dipende quasi sempre dalla prestazione".

Rispetto alla partita di andata Conte vede una squadra decisamente più matura, capace di strappare il pass agli ottavi:

"Oggi siamo molto più squadra, molto più preparati, mi auguro che si possa continuare perchè abbiamo bisogno di queste gare. Giochi la competizione più importante e affronti le squadre top di ogni paese. Cresceremo in e anche in Europa. ? Non mi sembra giusto parlarne, è giusto che ne parli il club, io devo ringraziare i presenti che stanno facendo qualcosa di importante".

L'allenatore fa il punto sugli infortunati ma non cambia il suo progetto tattico: