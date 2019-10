Inter, Conte: "Non sono sereno, giocare ogni tre giorni non è facile"

Antonio Conte preoccupato dopo Inter-Parma: "Rosa ridotta ai minimi termini, giocano sempre gli stessi. Il dispendio fisico e nervoso è alto".

Mezzo passo falso per l' che non ha approfittato del pareggio della , pareggiando anch'essa a San Siro contro un ottimo che ha sfiorato l'impresa, guidato dall'ex Karamoh (un goal ed un assist per lui).

Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport' nel post-partita, Antonio Conte si è detto preoccupato per questo ciclo di partite ravvicinate che rischia di far perdere terreno importante alla sua squadra.

"Non dobbiamo pensare agli altri. Il Parma l'ha preparata bene ed è stato bravo, abbiamo concesso i due goal per nostri errori. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene e penso che avremmo meritato di vincere per quanto si è visto. E' la terza partita in sei giorni e stanno giocando gli stessi: avremo delle difficoltà, sotto questo punto di vista non sono sereno. De Vrij aveva un problema agli adduttori, Asamoah al ginocchio: giocare ogni tre giorni non è facile con una rosa ridotta ai minimi termini, ai ragazzi non posso dire nulla. A giocheranno gli stessi per la quarta volta di seguito".

La gara vinta contro il ha lasciato il segno a livello emotivo e fisico.

"Nella prima serie di sette partite abbiamo avuto giocatori che le hanno giocate tutte: il dispendio fisico e nervoso è importante. Comunque dobbiamo capire dove si può migliorare: siamo alla terza partita e ne dobbiamo giocare altre quattro, è chiaro che sono un po' preoccupato".

Per Esposito esordio in ma nessun acuto in grado di portare all'Inter i tre punti.