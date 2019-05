Inter-Conte, manca solo la firma: contratto super, nuovo staff e... Lele Oriali

L'arrivo di Conte sulla panchina dell'Inter è questione di giorni. Sarà più pagato di Allegri. Il primo regalo potrebbe essere Federico Chiesa.

Nonostante il terzo posto guadagnato nuovamente dall' nella serata di ieri, con la vittoria contro il , Luciano Spalletti è arrivato al capolinea della sua avventura. Tra due fermate l'allenatore toscano scenderà dal treno e lì, con la valigia in mano, ci sarà Antonio Conte pronto a salire sul vagone nerazzurro.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', infatti, l'ingaggio del tecnico pugliese non è in dubbio e non dipende dai risultati di questo finale di stagione. Per l'annuncio e la firma ci sarà solo da attendere la fine del campionato. A grandi linee, l'Inter ha già infatti formalizzato tutto con Antonio Conte.

In primis l'ingaggio, che sarà superiore a quello che attualmente percepisce Massimiliano Allegri alla . Si parla di una base di 8-9 milioni con bonus legati alla qualificazione alla Champions e soprattutto alle vittorie di trofei.

Antonio Conte è anche riuscito a convincere l'Inter a portare con sé tutto il suo staff. Ne fanno parte il fratello Gianluca (assistente tecnico), Julio Tous (preparatore atletico e performance analyst), Costantino Coratti (anche lui preparatore atletico) e Tiberio Ancora (nutrizionista). Il suo preparatore atletico “storico” Paolo Bertelli attualmente sta lavorando con Sarri al , ma Conte proverà a corteggiarlo fino all'ultimo.

Infine, da parte di Antonio Conte, ci sarebbe un'ultima richiesta che Marotta sembra ben disposto ad esaudire. Stiamo parlando di Lele Oriali, che con il tecnico pugliese ha stretto un ottimo rapporto in Nazionale: l'allenatore è convinto che ci sia bisogno di un uomo come lui per fare da tramite tra squadra e società. Dopo le due gare della Nazionale a giugno, Oriali lascerà l'azzurro per tornare in nerazzurro.

Poi si inizierà a parlare inevitabilmente anche di calciomercato. Il primo regalo dell'Inter in questo senso potrebbe essere Federico Chiesa. La concorrenza dela Juventus c'è ed è forte, ma i nerazzurri lo hanno individuato come pedina perfetta nello scacchiere di Conte.

L'altro nome caldo al momento riguarda il ruolo d'attacco. Mauro Icardi, nonostante le dichiarazioni di Wanda Nara, dovrebbe lasciare Milano. Il favorito per prendere il suo posto è sempre Edin Dzeko, che domenica nel corso di una cena con amici avrebbe confidato la fine della sua esperienza a , e che l’Inter è favorita sul .