Inter, Conte lancia l'allarme: "La coperta è corta, situazione non semplice"

L' frena in casa contro l' e adesso rischia il sorpasso in vetta alla classifica se la domenica sera riuscirà a vincere sul campo della .

Con DAZN rivedi Inter-Atalanta IN STREAMING E ON DEMAND

Antonio Conte ha commentato la sfida ai microfoni di 'DAZN'

"Abbiamo affrontato questa partita senza quattro elementi e per noi questo oggi significa tanto. Loro fanno dell'intensità e della forza fisica la loro caratteristica. L'Atalanta nella scorsa stagione è finita davanti mentre oggi abbiamo 11 punti in più. Abbiamo fatto il possibile per vincere la partita, Noi stiamo lavorando solo da sei mesi".