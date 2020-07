Inter, Conte ha già lasciato la sua impronta: 76 punti, primato nel post-Triplete

Antonio Conte allarga le spalle e fa leva sul suo lavoro all'Inter: "Non si recuperano 25 punti dall’oggi al domani alla Juventus".

Lo Scudetto ormai è una Chimera appesa soltanto alla volontà della , ma la dell' non può certe definirsi fallimentare. Rispetto agli anni passati il passo in avanti è stato evidente, e ci sono molti dati che stanno lì a dimostrarlo.

Dopo la vittoria contro il Genoa per 3-0, Antonio Conte nelle interviste post-partita è stato molto esplicito nelle sue dichiarazioni. Il senso del suo discorso, già fatto in passato, è molto chiaro: negli ultimi anni c'è stato un abisso con la Juventus e la qualificazione alla è stata sempre tirata per i capelli. Adesso è diverso...

"Non si recuperano 25 punti dall’oggi al domani alla Juventus. L’allenatore nuovo non ha la bacchetta che sistema tutto: sono 10 anni che noi non vinciamo."

Queste le sue parole, su cui si può essere seneramente d'accordo, anche se poi c'è chi la pensa in maniera differente: l'Inter poteva sfruttare i passi falsi della Juventus probabilmente più debole degli ultimi anni.

Ma, come detto in precedenza, ci sono dei numeri che elogiano il lavoro di Antonio Conte, ed è anche per questo che il tecnico nerazzurro ultimamente si è arrabbiato parecchio quando la sua squadra ha ricevuto critiche.

Quest'anno è stato infatti eguagliato il record di punti nel post-Triplete con i 76 punti centrati ieri a Genova l’Inter di Antonio Conte raggiunge con due giornate di anticipo il record delle squadre nerazzurre dopo la stagione dei trionfi 2009-10. Deteneva il primato l’Inter del 2010-2011, con Leonardo in panchina (subentrato a Benitez): dopo sempre meno punti.

Ma non è l'unico dato che fa riflettere sulla stagione nerazzurra (quantomeno limitatamente alla Serie A). L’Inter ha ottenuto anche 12 vittorie in trasferta in una singola stagione per la seconda volta nella sua storia in Serie A, dopo il 2006/07 (15).

Ed il secondo posto in classifica è frutto anche di alcuni numeri specifici stagionali che all'Inter non si vedevano da anni: la squadra di Antonio Conte ha la difesa meno battuta del campionato con 36 goal, mentre Juventus e ne hanno subiti 38; per quanto riguarda i goal fatti l'Inter è seconda solo all' (96 a 77)

E potremo stare qui ancora per molto ad elencare i meriti di Antonio Conte, visto che per esempio è stato lui in estate a volere a tutti i costi Romelu Lukaku. Il belga ha raggiunto con 23 goal il terzo posto in solitario tra i migliori realizzatori di sempre alla prima stagione in nerazzurro in Serie A, sopra di lui solo Stefano Nyers (26) e Ronaldo (25). Ha superato, come prime stagioni, un certo Diego Milito per dirne uno...

Insomma, magari non vincerà lo Scudetto, ma Antonio Conte sbatte i pugni sul tavolo per far capire all' che il suo lavoro ha portato molti frutti al raccolto dell'Inter, che può proseguire proprio su queste basi nella prossima stagione.

Certo è che i tifosi nerazzurri si aspettavano qualcosa in più dalle coppe: uscita ai gironi dalla Champions League nonostante il cammino si fosse messo sulla strada giusta, eliminata ancora dalla , ai sostenitori dell'Inter resta solo di sperare nell' .

Una vittoria contro il ed un cammino prolungato in Europa League potrebbe mettere la ciliegina sulla torta cucinata e decorata da Antonio Conte.