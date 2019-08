Inter, Conte gongola per Lukaku: "Pagato 65 milioni, ma divisi in 5 anni"

Antonio Conte dopo la vittoria contro il Lecce, elogia Lukaku: "Lukaku è stata una occasione... Lo abbiamo pagato 65 milioni, divisi in 5 anni".

Antonio Conte e tutta l' hanno inseguito Romelu Lukaku per quasi tutta l'estate. Ieri, nella prima giornata di campionato contro il , si è visto a tratti il perché di questa caccia al belga.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN. Comincia il tuo mese gratis

L'articolo prosegue qui sotto

Dopo il goal di Lukaku, Antonio Conte nel post-partita ai microfoni di 'Sky Sport', ha spiegato meglio il suo acquisto, defindendolo addirittura una "occasione" per le cifre sborsate.

"Il calciomercato è fatto di occasioni, come quella di Lukaku, pagato 65 milioni ma pagabili in cinque anni. Quando sento parlare di grandi cifre spese... poi avete visto oggi perchè abbiamo insistito così tanto. Romelu già oggi ha fatto vedere che giocatore è".

Insomma, la cifra è sicuramente alta, ma secondo Antonio Conte, per le modalità di pagamento e per il valore del giocatore, sono stati soldi spesi alla grande da parte dell'Inter.

Nella vittoria contro il Lecce, Lukaku non ha solo segnato un goal per certi versi anche facile e banale, ma ha aiutato la squadra in lungo e largo, mettendo in mostra una grande generosità verso i compagni, soprattutto con la ricerca continua di assist verso Lautaro Martinez.