Inter, Conte è già al lavoro: incontro con l'ufficio stampa dei nerazzurri

Antonio Conte sarà presto ufficialmente il nuovo allenatore dell'Inter. Intanto è già al lavoro con l'ufficio stampa del club nerazzurro.

Ormai manca davvero solo l'annuncio, poi Antonio Conte sarà ufficialmente il nuovo allenatore dell'. L'accordo è già in tasca e il tecnico leccese sarebbe già 'al lavoro' a Milano.

A dimostrarlo è una foto pubblicata dalla 'Gazzetta dello Sport', in cui il prossimo nuovo allenatore dei nerazzurri è ritratto insieme ai membri dell'ufficio stampa del club.

Con Antonio Conte, a sinistra, c'è ritratto il fratello-agente Daniele sulla destra, mentre al centro si vede Daria Nicoli, dell'ufficio stampa dell'Inter.

Le telecamere sullo sfondo potrebbero far presupporre che si tratti delle riprese per la presentazione e per l'annuncio.

Ormai sembra davvero tutto pronto: l'ufficialità potrebbe arrivare in qualsiasi momento.