Inter, Conte è il solito martello: ad Appiano una seconda preparazione estiva

Antonio Conte sta replicando praticamente il ritiro di Lugano, con pochissimi momenti liberi per i giocatori ed un focus su resistenza e brillantezza.

L' si prepara alla ripresa del campionato e, come successo la scorsa estate con il ritiro di Lugano, Antonio Conte sta forzando la mano con i suoi giocatori per 'tirarli a lucido' dal punto di vista fisico.

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', l'Inter sta proprio effettuando una sorta di seconda preparazione, un altro ritiro che preparerà la squadra al tour de force che aspetta i giocatori e lo stesso Conte.

Da giugno ad agosto l’Inter potrebbe giocare addirittura 22 volte, 13 sicure in campionato e altre 9 potenziali se dovesse andare in fondo in Coppa ed .

Con la palestra ancora chiusa, si fa tutto in campo e qualche giocatore rimpiange i ritmi già altissimi di Lugano, quando il metodo contiano era ancora alle prime pagine. L'allenatore nerazzurro, insieme al suo preparatore atletico Pintus, sta forzando la mano soprattutto per aumentare resistenza e brillantezza dei giocatori.

Anche il cibo è fondamentale: il nutrizionista Matteo Pincella, che ha avuto il merito di far perdere massa grassa a tanti nerazzurri, ha un super lavoro. I giocatori portano a casa piatti pronti per non sgarrare niente anche nell’alimentazione. L’Inter deve andare a mille all’ora anche qui.