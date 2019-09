Inter, Conte contro i giornalisti: "Li prenderei a calci in culo"

L'Inter capolista all'esame Lazio nella quinta giornata di Serie A: Antonio Conte ha presentato la sfida ai biancocelesti in conferenza stampa.

L' è capolista dopo 4 giornate. Dopo aver vinto il derby con il , i nerazzurri sono attesi da un altro avversario ostico per mantenere il primato e rimanere a punteggio pieno: la .

Antonio Conte ha presentato in conferenza stampa la sfida contro i biancocelesti.

"E' un ostacolo molto impegnativo, uno dei più difficili di questo inizio stagione. Affronteremo una squadra con una precisa identità e dovremo fare attenzione: hanno tenuto i pezzi pregiati in squadra e in corso c'è un preciso progetto che stanno portando avanti".

Chiaro attacco ai giornalisti, che secondo il tecnico nerazzurro hanno un ruolo di primo piano nel discorso attuale del razzismo.

"Ti ritrovi degli articoli in cui si parla della partita tra Inter e con tanto di insulti nei miei confronti da parte dei tifosi juventini: chi scrive certe cose dovrebbe avere un maggiore senso di coscienza e capire cosa si va a trasmettere a chi legge. Chi incita all'odio e al rancore scrive ancora: io li prenderei tutti a calci in culo. E' come le sostituzioni: al 95' sono tutti bravi a farle. Perché succede questo? In ha più ragione chi la scrive più grossa".

"C'è bisogno di allargare la rosa con tutti questi impegni. Sanchez? Quando mi accorgerò che sarà al meglio della forma punterò anche su di lui, questo discorso vale pure per altri come Lazaro, Biraghi e Bastoni. Godin giocherebbe la seconda partita consecutiva, De Vrij ha avuto un piccolo affaticamento muscolare ma nulla di grave".

L'idea del turnover inizia a farsi ingombrante: le gare da giocare sono tante e la rotazione di alcuni calciatori diventa necessaria.

Secondo Conte, chi considera l'Inter come la maggiore candidata per la vittoria dello Scudetto lo fa appositamente per poi dare il colpo di grazia alla sua squadra al primo momento difficile.

"Dobbiamo pensare una gara alla volta: sarà un percorso lungo con tante difficoltà, dovremo essere bravi a rialzarci al momento della caduta. Ho l'esperienza giusta per dire che questi discorsi sono fatti ad arte per poi darci una bella 'saccagnata'. Vedo che molti non considerano il , una squadra molto forte con un grande allenatore".

L'allenatore salentino si rivede un po' in Barella, già a suo agio negli schemi e autore del goal che ha evitato la sconfitta all'Inter in contro lo Slavia Praga.

"Nicolò è un giocatore con caratteristiche precise e che può crescere ancora. E' un giocatore generoso come me quando giocavo, sprizza energia da tutti i pori. E' un ragazzo che ha voglia di lavorare, con il sogno di giocare nell'Inter: può diventare una colonna portante di questa squadra".

L'augurio di Conte è che possa restare all'Inter per diversi anni, andando in controtendenza rispetto alle precedenti esperienze in panchina.