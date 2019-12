Inter, Conte bacchetta San Siro: "Non mi sono piaciuti alcuni fischi"

Antonio Conte al termine di Inter-Roma: "Non è facile giocare a San Siro per i ragazzi, non devono essere fischiati al primo errore".

L' non abbatte il muro della al termine di una partita povera di emozioni: i nerazzurri sprecano qualche occasione di troppo sotto porta e rallentano la propria corsa, interrompendo la striscia di vittorie iniziata due mesi fa.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Ai microfoni di 'Sky Sport', Antonio Conte ha analizzato la prestazione dei suoi:

"Non capisco cosa dite quando parlate di possesso palla della Roma, se rivedi la partita il migliore in campo è Mirante, ha fatto una prestazione superlativa. Oggi non abbiamo rischiato nulla contro una grande squadra, ma devi fare goal in certi casi. Abbiamo anche pressato bene, ma potevamo essere molto più cattivi sotto rete".

Nessun commento sull'infortunio di Candreva, Conte pensa ad arrivare al più presto alla sosta senza altri ostacoli:

"Candreva? Non lo so, adesso sinceramente è l'ultimo pensiero, ora pensiamo a riposare. Non mi va di parlare di giocatori infortunati o meno. Noi dobbiamo cercare di arrivare alla sosta nel miglior modo possibile, sappiamo le difficoltà che abbiamo ma sono orgoglioso di come rispondono questi ragazzi".

Poi l'appello ai tifosi, che oggi hanno mostrato qualche segno di malumore in alcune occasioni:

"Il pubblico ci deve sostenere, mi è dispiaciuto sentire i fischi in occasione di qualche stop sbagliato, non va bene. Noi abbiamo bisogno di loro, tutto lo stadio deve capirlo. Non è facile giocare a San Siro, ci vuole personalità, non devono fischiare al primo errore. Mi premeva dire questo soprattutto in questo momento, non bisogna diventare presuntuosi, questi ragazzi vanno sempre supportati".

Oggi è mancata la solita lucidità sotto porta, Conte sottolinea però i meriti del portiere avversario:

"Gli attaccanti e i centrocampisti hanno avuto le loro occasioni, ma va dato grande merito a Mirante. Quando pressi alto ci sono aspetti positivi e negativi, siamo contenti di ciò che abbiamo prodotto, purtroppo non abbiamo finalizzato. In queste gare quando ti capita l'occasione devi fare goal".

Ora arriva il , l'allenatore nerazzurro mette in guardia tutti sulla difficoltà dell'impegno in un momento così delicato: