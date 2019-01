Inter, Conte avvistato sotto la sede: "Contatti? No comment"

Antonio Conte, avvistato nei pressi della sede dell'Inter, ha risposto così a chi chiedeva di presunti contatti coi nerazzurri: "No comment".

Antonio Conte prossimo allenatore dell'Inter? La suggestione, vista la presenza a Milano dell'ex tecnico del Chelsea, diventa facile da alimentare. Ma lo diventa soprattutto a sentire le parole del diretto interessato.

Quelle rilasciate a 'beIN Sports', che ha intercettato l'allenatore salentino nei pressi della sede del club nerazzurro in Corso Vittorio Emanuele: "Contatti? No comment".

La stagione di alti e bassi vissuta dall'Inter non aiuta a fornire certezze sul futuro di Luciano Spalletti al timone della squadra e, con Conte in Corso Vittorio Emanuele, è stato inevitabile accostarlo al club di Suning.

L'uomo dei 4 Scudetti consecutivi vinti sulla panchina della Juventus, nonchè ex ct dell'Italia ad Euro 2016, è nel ventaglio di nomi in lizza per guidare l'Inter qualora il 'matrimonio' con Spalletti giungesse al termine. Coincidenza o no, Conte era sotto la sede...