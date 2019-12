Inter, Conte avvisa i suoi prima del Barcellona: "Alla fine della partita non dovremo avere recriminazioni"

Il +2 in campionato sulla , consente all' di vivere col giusto entusiasmo l'ultimo impegno dei gironi di Champions: a San Siro, i nerazzurri si giocano l'approdo agli ottavi contro il di Messi (già qualificato).

Antonio Conte, a circa 24 ore dal match, ha preso la parola in conferenza stampa. L'approccio dei nerazzurri alla partita sarà fondamentale e la volontà dell'allenatore dell'Inter è che non ci siano rimpianti al termine del match.

"Noi domani dobbiamo guardare a noi stessi. Ai ragazzi ho detto che non dovremo avere recriminazioni alla fine della partita, sapendo che contro una squadra come il Barcellona a volte dare il massimo non basta. Stiamo parlando del Barcellona, una delle squadre più forti al mondo con una rosa fortissima. Fra le 4/5 squadre che partono ogni anno con l’obiettivo di vincere tutte le competizioni. Da parte loro c’è la serenità del primo posto, ma anche quella di venire a giocare la partita senza pressione. E questo può essere positivo per loro".