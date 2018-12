Inter, con Benevento e Sassuolo a porte chiuse: senza Curva Nord col Bologna

L'Inter dovrà disputare due gare a porte chiuse dopo i cori a Koulibaly: la sanzione avrà il via a partire dal match di Coppa Italia col Benevento.

I cori razzisti contro Kalidou Koulibaly e quelli di matrice territoriale indirizzati ai tifosi del Napoli, sono costati molto cari all'Inter, sanzionata in maniera pesante da Gerardo Mastrandrea.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Questa la decisione del Giudice Sportivo, resa nota con un comunicato arrivato nella giornata di giovedì.

"Obbligo di disputare due gare prive di spettatori e ulteriore gara con il settore “2° anello verde” privo di spettatori: alla Soc. INTERNAZIONALE per cori insultanti di matrice territoriale, reiterati per tutta la durata della gara, nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, provenienti dalla grande maggioranza dei tifosi assiepati nel settore indicato e percepiti anche in tutto l'impianto; recidiva specifica; nonché per coro denigratorio di matrice razziale nei confronti del calciatore della Soc. Napoli Koulibaly".

Due gare a porte chiuse per i nerazzurri, più un'altra senza il supporto della Curva Nord, con conseguente chiusura del secondo anello verde. Una sanzione che sarà effettiva a partire dal primo match dell'anno valevole per gli ottavi di Coppa Italia in programma il 13 gennaio, e non dalla prima gara di campionato.

L'articolo prosegue qui sotto

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', le gare in cui l'Inter non potrà contare sul tifo di tutto il suo stadio saranno infatti quelle con Benevento e Sassuolo, mentre la Curva Nord mancherà contro il Bologna.

Decisione a cui si è poi aggiunta quella della Prefettura di Firenze che ha deciso di chiudere il settore ospiti dello stadio 'Castellani' dove sabato pomeriggio si giocherà Empoli-Inter, partita valida per la 19esima giornata di Serie A.

Attesa invece sulle decisioni in merito agli scontri avvenuti prima di Inter-Napoli, costati la vita al tifoso nerazzurro Daniele Belardinelli: potrebbe arrivare il divieto di trasferta per i supporters interisti fino al termine del campionato e la chiusura della Curva Nord fino al 31 marzo, come richiesto dal Questore di Milano Marcello Cardona.