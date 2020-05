Inter e altri club contrari, la Lega: "Al lavoro su protocollo condiviso"

Dopo la presa di posizione dei calciatori tramite il comunicato dell'AIC, anche tra le società di cresce il malcontento per il nuovo protocollo della FIGC.

In particolare, secondo quanto riporta 'la Repubblica', a guidare il gruppo degli scontenti sarebbe l'. Marotta infatti ritiene le modifiche fortemente volute dal CTS "inapplicabili e poco sensate".

Un'indiscrezione confermata di fatto dal comunicato della Lega di Serie A che annuncia l'intenzione di lavorare su un protocollo condiviso.

"Si è svolta questo pomeriggio in video conferenza una riunione tra rappresentanti delle Società e medici delle stesse per un’analisi delle indicazioni sulla ripresa degli allenamenti collettivi a partire dal 18 maggio. L’incontro si è svolto in un clima propositivo e di collaborazione tra Club e componente medica, con l’obiettivo di trovare soluzioni idonee e praticabili nell’applicazione delle istruzioni ricevute, con particolare riferimento alla quarantena di gruppo e alla responsabilità dei medici sportivi. A tale proposito domani mattina la Lega Serie A, insieme ai vertici della FMSI e al Dott. Nanni, si riunirà con la Figc, per individuare insieme un percorso costruttivo di confronto con il Ministro della Salute, con il Ministro per le politiche giovanili e lo Sport, con il CTS, e giungere a un protocollo condiviso".