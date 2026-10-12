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Champions League
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Giuseppe Meazza
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Con il contributo di

Inter-Club Brugge, la presentazione della sfida di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Champions League
Inter vs Club Bruges
Inter
Club Bruges

Anteprima completa di Inter-Club Brugge, con la Champions League che torna dopo una lunga sosta per le nazionali. Analizziamo le tattiche, le ultime notizie sulle squadre, lo stato di forma e molto altro.

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Champions League - Game Week 2
Giuseppe Meazza

Inter-Club Brugge inizierà il 13 ottobre 2026 alle 15:00 EST e alle 19:00 GMT.

L'Inter capolista in Serie A ha esperienza in Champions League

L'Inter ha iniziato la nuova stagione di Serie A in modo quasi perfetto, vincendo cinque delle prime sei partite. Stranamente, però, arriva da tre sconfitte consecutive in Champions League, una serie cominciata la scorsa stagione. I nerazzurri hanno raggiunto la finale della competizione nel 2023 e nel 2025. Dopo la sconfitta contro il Real Madrid nella prima giornata di questa Champions League, hanno segnato 10 goal in tre partite di Serie A e hanno vinto tutte e quattro le gare disputate in campionato contro Parma, Udinese, Napoli e Monza in questa stagione.

FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAGetty Images

Il Club Brugge si prepara alla prima sfida in assoluto contro l'Inter

Il Club Brugge ha iniziato questa Champions League con una sconfitta per 3-2 contro l'Aston Villa. La squadra belga affronta però la trasferta con una certa fiducia, avendo vinto tre delle ultime quattro gare fuori casa in tutte le competizioni. Ha inoltre segnato 12 goal nelle ultime quattro partite, sempre considerando tutte le competizioni.

Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

  • L'attaccante dell'Inter Marcus Thuram è in forma: ha realizzato due goal e fornito due assist nelle ultime tre partite ufficiali.
  • Il Club Brugge affronta la trasferta senza il difensore Hugo Siquet, pedina importante della squadra.
  • Il portiere svizzero Yann Sommer ha mantenuto la porta inviolata cinque volte in questa stagione dopo essere arrivato dall'Inter a luglio. Ha trascorso tre anni con i nerazzurri, collezionando 139 presenze.

Notizie dalle squadre e convocati

Probabili formazioni Inter - Club Bruges

3-5-2
Inter crest
Inter
INT
Formazione
Club Bruges crest
Club Bruges
CLB
4-2-3-1
J. MartinezJ. MartinezY. BisseckY. BisseckM. AkanjiM. AkanjiA. BastoniA. BastoniF. DimarcoF. DimarcoP. ZielinskiP. ZielinskiP. SucicP. SucicA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaL. MartinezL. MartinezM. ThuramM. ThuramY. SommerY. SommerJ. SeysJ. SeysK. SabbeK. SabbeB. MecheleB. MecheleH. LeeH. LeeF. PottsF. PottsH. VetlesenH. VetlesenH. VanakenH. VanakenJ. VirgiliJ. VirgiliC. ForbsC. ForbsN. TresoldiN. Tresoldi
Club Bruges crest
Club Bruges
CLB
3-5-2
Inter

Formazione titolare

Club Bruges

Allenatore

  • C. Chivu
  • I. Leko

Cristian Chivu non ha ancora confermato una probabile formazione in vista della partita e, al momento, l'Inter non ha diffuso informazioni su infortuni o squalifiche. Sono attesi aggiornamenti più vicino al calcio d'inizio.

Anche l'allenatore del Club Brugge Ivan Leko non ha ancora confermato l'elenco dei convocati. Al momento non sono disponibili informazioni su infortuni o squalifiche per la squadra ospite; ulteriori notizie verranno aggiunte non appena emergeranno.

Stato di forma

INT

INT - Forma

RMA
S2-1
UDI
V5-3
ROM
D2-2
LUM
V2-0
PAR
V3-0
Gol segnato (subito)
13/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
CLB

CLB - Forma

LOM
V0-1
AVL
S2-3
ANT
V3-1
GNK
V3-0
RAA
V1-4
Gol segnato (subito)
13/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Nelle ultime cinque partite, l'Inter ha ottenuto due vittorie, un pareggio e una sconfitta in gare ufficiali; nella serie figura anche una vittoria in amichevole contro il Lumezzane. Il risultato più recente è il successo per 2-0 contro il Lumezzane del 3 ottobre, mentre l'ultima gara ufficiale si è chiusa con un pareggio per 2-2 contro la Roma il 19 settembre. In quelle cinque partite i nerazzurri hanno segnato 13 goal e ne hanno subiti 10: il successo per 5-3 contro l'Udinese mette in evidenza sia la loro prolificità offensiva sia la fragilità difensiva. L'unica gara di Champions League disputata in questo periodo si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro il Real Madrid.

Il Club Brugge ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due. Nell'ultima uscita ha battuto il Genk per 3-0 il 20 settembre, dopo il successo per 3-1 contro il Royal Antwerp della settimana precedente. In Champions League ha rimediato una sconfitta, per 3-2 contro l'Aston Villa l'8 settembre. Nelle cinque partite il Club Brugge ha segnato 10 goal e ne ha subiti sette, mostrando di essere una squadra votata all'attacco e capace di segnare anche in trasferta.

Precedenti

Al momento non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Inter e Club Brugge. Ulteriori informazioni sui precedenti storici verranno aggiunte prima del calcio d'inizio.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

Nella fase campionato della Champions League, il Club Brugge occupa il 22° posto, tre posizioni sopra l'Inter, che è 25ª. Entrambe le squadre si trovano nella metà inferiore della classifica: è quindi uno scontro diretto tra due formazioni che hanno bisogno di punti per raggiungere una posizione più sicura.

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