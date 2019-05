Inter-Chievo: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Inter ospita il Chievo nel Monday Night della 36ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L' di Luciano Spalletti sfida il di Domenico Di Carlo nel Monday Night della 36ª giornata di . I nerazzurri vogliono tagliare il traguardo della qualificazione alla prossima e attualmente sono terzi con 63 punti (4 di vantaggio sul 5° posto) e un cammino di 18 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte, i veneti sono da tempo retrocessi matematicamente in Serie B e chiudono la graduatoria con 15 punti, frutto di 2 vittorie, 12 pareggi, 21 sconfitte e 3 punti di penalizzazione iniziali per il caso plusvalenze fittizie.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'ex capitano Mauro Icardi è il miglior marcatore dei nerazzurri con 10 reti in 26 presenze, mentre il polacco Mariusz Stepinski, autore di 6 goal in 34 presenze, è il giocatore più prolifico fra i gialloblù. L'Inter arriva da 3 pareggi consecutivi nelle ultime 3 giornate, il Chievo invece ha rimediato una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA INTER-CHIEVO

Inter-Chievo si giocherà lunedì 13 maggio 2019 alle ore 21.00 allo Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Sarà il 34° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie A.

DOVE VEDERE INTER-CHIEVO IN TV E STREAMING

Il Monday Night Inter-Chievo sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani, che sarà supportato dal commento tecnico di Daniele Adani.

Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta , collegandosi alla piattaforma Sky Go con i loro pc, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-CHIEVO

Doppia assenza per squalifica per Spalletti, che per la sfida interna contro i gialloblù non potrà disporre di Brozovic in regia e D'Ambrosio a destra. In difesa spazio dunque a Cedric Soares sulla fascia, ma anche a Miranda in mezzo, visto che De Vrij si è fermato per infortunio. A centrocampo Vecino è recuperato e affiancherà Borja Valero, in attacco consueto ballottaggio fra Lautaro Martinez e Icardi, mentre sarà invariata la trequarti, dove Politano, Nainggolan e Perisic agiranno alle spalle del centravanti.

Di Carlo ritrova dopo le rispettive squalifiche Barba in difesa e Leris a centrocampo, e - guardando sempre al futuro con tanti giovani in campo - dovrebbe far ritorno al 4-3-1-2. Ormai out Sorrentino e Giaccherini per scelta della società, fra i pali sarà confermato Semper. Davanti a lui Depaoli e Barba saranno gli esterni bassi, con Cesar e uno tra Andreolli o Tomovic in mezzo. A centrocampo Nicola Rigoni sarà il regista, con Leris e il finlandese Hetemaj mezzali. Fuori per squalifica Dioussé. In attacco il baby talento Vignato supporterà le due punte, che saranno Meggiorini e probabilmente Pellissier, per la passerella finale a San Siro.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric Soares, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.

CHIEVO (3-4-2-1): Semper; Depaoli, Andreolli, Cesar, Barba; Leris, N. Rigoni, Hetemaj; Vignato; Meggiorini, Pellissier.