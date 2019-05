Inter-Chievo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Inter ospita il Chievo nel Monday Night della 36ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L' di Luciano Spalletti chiude la 36ª giornata di affrontando in casa il di Domenico Di Carlo, retrocesso ormai da tempo in Serie B. La formazione nerazzurra è chiamata a rispondere alle dirette concorrenti nella corsa alla prossima , tutte vittoriose nel weekend, per di più in una partita sulla carta non troppo complicata. I veneti però, che nelle ultime settimane stanno dando spazio ad alcuni giovani, ci tengono a ben figurare, in particolare la bandiera Sergio Pellissier, che potrebbe vivere a San Siro la meritata passerella prima di appendere gli scarpini al chiodo.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I milanesi sono stati scavalcati al 3° posto dall' e si trovano ora in 4ª posizione con 63 punti, uno di vantaggio su e , prime inseguitrici. I Mussi volanti chiudono invece la graduatoria con 15 punti. Spalletti non avrà a disposizione gli squalificati D'Ambrosio e Brozovic e darà spazio al loro posto a Cedric Soares e Borja Valero, mentre in attacco si rinnoverà il ballottaggio fra Icardi e Lautaro Martinez per chi agirà da centravanti.

Di Carlo, dal canto suo, dovrebbe confermare dal 1' i giovani Semper fra i pali e Vignato sulla trequarti, mentre ritrova dopo il turno di stop Barba sulla fascia sinistra e il francese Leris a centrocampo. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Chievo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

INTER-CHIEVO: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Inter-Chievo DATA 13 febbraio 2019, 21.00 DOVE Stadio Giuseppe Meazza, Milano ARBITRO Paolo Valeri TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO INTER-CHIEVO

Inter-Chievo si disputerà lunedì 13 maggio 2019 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Fischio d'inizio previsto per le ore 21.00.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta il Monday Night Inter-Chievo sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Riccardo Trevisani curerà la telecronaca, mentre Daniele Adani si occuperà del commento tecnico.

Gli abbonati Sky potranno seguire il posticipo Inter-Chievo anche in diretta , collegandosi alla piattaforma Sky Go con i loro personal computer, tablet e smartphone.

INTER-CHIEVO IN DIRETTA SU GOAL

Goal darà la possibilità ai suoi lettori di seguire il Monday Night Inter-Chievo anche in diretta testuale. Collegandovi sul sito, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, e dopo il fischio finale troverete sul portale la cronaca e le pagelle, oltre alle dichiarazioni più importanti rilasciate dai giocatori in campo e dai due allenatori.

Spalletti sarà costretto a proporre qualche novità di formazione nella sfida contro il Chievo rispetto all'undici tipo. In difesa mancheranno D'Ambrosio a destra per squalifica e De Vrij per infortunio: al loro posto giocheranno dal '1 Cedric Soares e Miranda. In mediana out per squalifica anche Brozovic in regia, con il croato che sarà sostituito da Borja Valero. In attacco nuovo ballottaggio fra Icardi e Lautaro Martinez, con il primo favorito, mentre sulla trequarti dovrebbero essere confermati Politano, Nainggolan e Perisic.

Di Carlo dovrebbe concedere a Pellissier la passerella finale della sua carriera a San Siro: con ogni probabilità sarà infatti l'esperta punta classe 1979 ad affiancare Meggiorini nel 4-3-1-2 dei veneti. A loro supporto dovrebbe essere confermato il baby talento Vignato. A centrocampo e in difesa tornano Leris e Barba dopo le rispettive squalifiche. In mediana Nicola Rigoni, agirà da playmaker, con il francese e il finlandese Hetemaj mezzali. Dietro, davanti al giovane estremo difensore Semper, uno il recuperato Bani affiancherà Cesar al centro, con Depaoli e proprio Barba terzini. Fuori per scelta societaria Sorrentino e Giaccherini.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric Soares, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

CHIEVO (3-4-2-1): Semper; Depaoli, Bani, Cesar, Barba; Leris, N. Rigoni, Hetemaj; Vignato; Meggiorini, Pellissier.