Inter-Chievo 2-0: Terzo posto ripreso, Champions vicina

Le reti di Politano e Perisic riportano l'Inter al terzo posto: ora i nerazzurri hanno il destino nelle proprie mani.

Non senza soffrire - non sarebbe da - i nerazzurri di Spalletti portano a casa 3 punti preziosi, superando per 2-0 il e portandosi a quota 66, con un margine di 4 punti sul quinto in classifica. Di Politano e Perisic le reti che decidono il 'Monday Night'. La gara inizia su ritmi bassi: l'Inter è un po' contratta, fa fatica ad accelerare e ad innescare Icardi, costantemente chiuso nella morsa tra Cesar e Bani.

A fine partita, #Pellissier regala la sua maglia e i suoi pantaloncini ai tifosi nerazzurri che lo avevano applaudito al momento dell'ingresso in campo. E alla fine, giro di campo in mutande tra gli applausi dei presenti #InterChievo — Renato Maisani (@RenatoMaisani) May 13, 2019

Il Chievo, dal canto suo, tiene basso il baricentro ma non riesce mai a sfruttare le ripartenze. Succede poco o nulla, tra l'impazienza dei tifosi nerazzurri, terrorizzati dall'idea di non portare a casa i 3 punti contro la 'Cenerentola' del campionato. Al 39', però, Politano trova il rasoterra vincente che sblocca il risultato e smorza la tensione del popolo di fede interista, che può esultare per il 5° goal in campionato dell'ex esterno del .

Nella ripresa, l'Inter si limita ad amministrare ma il Chievo ha un'occasione con Vignato, il cui destro a giro fa venire i brividi ad Handanovic. Nel finale è Perisic a trovare il tap-in vincente che chiude i conti dopo il palo colpito da Cedric. Lo stesso Perisic, al 58', era stato fermato dal palo mentre Icardi, un po' in ombra, gettava alle ortiche l'unica palla goal avuta al minuto 78.

Nel finale, Di Carlo dà spazio anche a Sergio Pellissier che calca così per l'ultima volta il prato di San Siro senza però fare in tempo ad incidere. Da condannare i reiterati cori della Curva Nord all'indirizzo di e della tifoseria napoletana che con ogni probabilità costeranno provvedimenti da parte del Giudice Sportivo.

I GOAL

39' POLITANO 1-0 - Dopo una corta respinta della difesa clivense, Politano raccoglie palla al limite dell'area e lascia partire un preciso rasoterra che sbatte sul palo interno prima di infilarsi in rete con Semper immobile.

86' PERISIC 2-0 - Spunto di Candreva all'interno dell'area: il numero 87 nerazzurro mette a sedere Cesar e scarica su Cedric, il cui destro viene respinto dal palo: sul pallone arriva Perisic che controlla e batte Semper di sinistro da pochi passi. I

L TABELLINO

INTER-CHIEVO 2-0

MARCATORI: 39' Politano (I), 86' Perisic (I)

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Miranda, Skriniar, Asamoah; Borja Valero, Vecino (65' Gagliardini); Politano (61' Candreva), Nainggolan, Perisic; Icardi (79' Lautaro Martinez)

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Depaoli, Cesar, Bani, Tomovic (77' Jaroszynski); Leris, Rigoni N., Hetemaj; Vignato (80' Pellissier); Grubac (51' Kiyine), Meggiorini

AMMONITI: Grubac (C), Borja Valero (I), Rigoni (C), Perisic (I)

ESPULSO: 76' Rigoni (C) per doppia ammonizione