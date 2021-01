L’Inter non sarà ceduta, Zhang: “Notizie prive di fondamento”

Steven Zhang, attraverso un comunicato, ha smentito le voci legate ad una possibile cessione dell’Inter: “Notizie senza fondamento”.

L’ non sarà ceduta. E’ questo il messaggio forte e chiaro che Steven Zhang ha voluto inviare, dopo che nelle scorse ore erano circolate voci che volevano Suning pronta a vendere l’intero pacchetto azionario.

La giornata si era aperta con alcuni rumors legati ad un mandato già dato ad una banca non solo di cercare nuovi azionisti, ma anche di cedere tutte le quote in possesso degli Zhang, una decisione questa presa a causa dei grandi costi di gestione da sostenere, in un momento nel quale l’economia è stata fortemente segnata dal Covid.

In realtà poche dopo è arrivata la netta smentita da parte di Steven Zhang che, attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale dell’Inter, ha parlato di notizie prive di fondamento.

Il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente le notizie pubblicate in data odierna in merito alle ipotesi di cessione del Club 👇 https://t.co/vmGRPKCKbp — Inter (@Inter) January 2, 2021