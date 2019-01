Inter, Cedric sfida Cristiano Ronaldo: "In campo non esistono amici, io diverso da Cancelo"

L'Inter presenta il suo primo e finora unico acquisto di gennaio: Cedric Soares. Il terzino portoghese arriva dal Southampton in prestito con diritto di riscatto soprattutto per ovviare ai problemi fisici accusati da Vrsaljko.

Cedric sembra essersi già calato nella realtà nerazzurra e sfida subito la Juventus dei connazionali Cancelo e Cristiano Ronaldo.

"Non ho parlato con Cristiano, ma è un buon amico con cui ho condiviso lo spogliatoio in Nazionale. Però qui in Italia sarà un avversario e in campo non ci sono amici. Joao è un grande giocatore, ma siamo molto diversi. Lui nasce esterno alto di centrocampo. Io tendo a scegliere per bene il momento in cui devo spingere".