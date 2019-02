Inter, Cassano consiglia Icardi: "Deve chiarirsi nello spogliatoio, ha problemi con gli slavi"

All'Inter tiene sempre banco il caso Icardi. Ora a consigliare l'ormai ex capitano è un grande tifoso nerazzurro come Antonio Cassano, ospite domenica sera della trasmissione 'Tiki Taka'.

L'ex attaccante barese infatti ha suggerito a Wanda Nara di convincere Icardi a presentarsi nello spogliatoio per chiarire con i compagni quanto accaduto.

"Mauro cerchi di andare nello spogliatoio, si chiarisca coi giocatori fino a giugno per il bene suo: lo dico da interista, vada con chi ha problemi, si chiarisca e a giugno ci si stringe la mano e quello che sarà sarà. Quel gesto di Perisic è poca roba, secondo me Icardi ha problemi con gli slavi”.

Cassano però ammette che se gli avessero tolto la fascia da capitano la sua reazione sarebbe stata ben peggiore rispetto a quella di Icardi.

"Avrei fatto un disastro, ma lui non deve stare fuori fino a giugno. La società e Spalletti non sono matti, qualche problema ci sarà, lo chiarissero per il bene della squadra. L’Inter si gioca il terzo posto, i suoi goal servono".

L'ex talento di Bari Vecchia dice la sua anche sui nomi che vengono accostati all'Inter per la prossima stagione e boccia l'acquisto di Godin.

"Hanno già giocatori forti dietro, per vincere devi prendere giocatori che fanno la differenza in attacco e centrocampo. Rakitic? Molto forte".

Infine Cassano è poco possibilista sulla rimonta della Juventus in Champions League, mentre considera già chiuso il discorso Scudetto.