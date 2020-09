Inter-Carrarese dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Nuova amichevole per l'Inter di Conte, che affronta la Carrarese: le formazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

INTER-CARRARESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -Carrarese

• Data: giovedì 18 settembre 2020

• Orario: 17:00

• Canale TV: -

• Streaming: -

La prima gara ufficiale dell' Inter non sarà questo weekend, in virtù del rinvio del match cotnro il a fine mese, causato dalla lunga stagione nerazzurra in : meneghini dunque in campo per l'amichevole contro la Carrarese di Baldini.

Con i nuovi acquisti Kolarov ed Hakimi, Conte prepara i primi match di 2020/2021: i nerazzurri, in attesa di recuperare la gara contro la formazione di Inzaghi, scenderanno infatti in campo contro la il 26 settembre, non prima di aver sfidato il Pisa nell'ultima partita amichevole del pre-stagione.

Altre squadre

Tutto su Inter-Carrarese: dalle formazioni , a dove vederla in tv e streaming .

ORARIO INTER-CARRARESE

Ad Appiano Gentile verrà disputata l'amichevole tra Inter e Carrarese: appuntamento al Suning Training Center, centro sportivo nerazzurro che accoglierà le due squadre a porte chiuse. Fischio d’inizio in programma alle ore 17:00.

Al momento non è prevista nessuna copertura televisiva per Inter-Carrarese.

Inter-Carrarese ad ora è sprovvista di copertura anche .

INTER (3-5-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Young; Lukaku, Lautaro.