Inter, Caressa su Lazaro: “Contro il Sassuolo sembrava nella Guerra dei Mondi”

Fabio Caressa ha analizzato la prestazione di Lazaro in Sassuolo-Inter: “Ha fatto grande fatica, sembrava in un altro pianeta”.

Quello di Valentino Lazaro non è stato un inizio di stagione all’altezza delle aspettative. Arrivano in estate all’ dopo le ottime stagioni all’ per rafforzare l’out di destra, ha dovuto aspettare l’ottava giornata di campionato per fare il suo debutto in .

L’esterno austriaco ha messo nelle gambe i suoi primi 17’ di gioco in nel corso della partita che ha visto i nerazzurri impegnati sul campo del , ma il suo esordio non è stato propriamente indimenticabile.

Entrato in campo al 73’ per sostituire Candreva quando il risultato era sul 4-1 a favore dei nerazzurri, è parso lontano dalla migliore condizione, tanto che non è parso irreprensibile in occasione delle azioni che hanno portato al secondo e al terzo goal del Sassuolo.

Lazaro, che è stato anche ammonito appena 3’ dopo il suo ingresso, non si è dimostrato a suo agio nel modulo disegnato da Conte e Fabio Caressa, parlando a Sky nel corso di Sky Calcio Club, ha evidenziato la sua brutta prestazione.

“Lazaro quando è entrato sembrava essere capitato nella Guerra Mondi, era in un altro pianeta proprio. Ha fatto grande fatica, anche perché non ha giocato propriamente nel suo ruolo”.

Diciassette minuti non positivi quindi e la sensazione che serva ancora del lavoro prima di vederlo pienamente inserito nei meccanismi nerazzurri.