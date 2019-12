Inter, Candreva infortunato: problema alla schiena contro la Roma

Antonio Candreva deve alzare bandiera bianca nel finale del primo tempo di Inter-Roma: problema alla schiena per l'esterno italiano.

Un infortunio a testa durante il primo tempo di -: dopo il ko di Santon anche Antonio Candreva deve arrendersi a causa di un problema alla schiena, che lo ha costretto ad abbandonare il campo prima dell'intervallo.

Entrambi gli allenatori sono stati costretti a operare il primo cambio forzato: Candreva si è fermato sulla linea del fallo laterale toccandosi la schiena, Conte ha subito chiamato dalla panchina Lazaro, che ha approfittato della pausa per effettuare il riscaldamento.

Un periodo sicuramente non fortunato per la linea mediana nerazzurra, che deve già fare a meno di due pilastri come Sensi e Barella: il mercato di gennaio sarà sicuramente provvidenziale in questo senso, considerato anche il chiaro messaggio di mister Conte alla società.