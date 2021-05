Inter campione d'Italia, Cassano: "Demeriti di Juve e Milan, mi annoia vederla"

Il campionato di Serie A ha emesso il suo verdetto più importante: ad aggiudicarsi il titolo di campione d’Italia è stata l’Inter.

La compagine allenata da Antonio Conte, non solo è riuscita a spezzare la lunghissima egemonia della Juventus, ma ha vinto lo Scudetto infliggendo un distacco importante alle rivali, tanto che la matematica certezza del trionfo è arrivata con quattro turni di anticipo.

Antonio Cassano, nel consueto appuntamento con 'Bobo TV', format sul canale Twitch di Christian Vieri, ha commentato il successo dei meneghini.

L’ex attaccante ha spiegato quale è stato il giocatore simbolo di questo Scudetto.

L’Inter ha vinto il campionato, ma Cassano ha criticato il suo gioco.

“Non è che perché ha vinto una persona deve cambiare idea. Se mi chiedono se l’Inter gioca bene io dico di no. Se vedo giocare l’Inter non mi dà niente. Parte da dietro? Voglio vedere quanti minuti ha la palla tra i piedi. Aspetta tanto, è tra quelli che l’hanno di più. Palla sull’esterno, poi per Lukaku e così inizia l’azione. Eriksen ha dato qualcosa di diverso, ma si tratta sempre di dare il pallone a Lukaku che non lo perde mai, per poi lanciare Hakimi. Non hanno grandi alternative. Per me questo non è giocare bene, è un qualcosa che non mi piace. Mi annoio, mi spacco la mi…a. E’ una roba schematica, a me piace guardare una squadra che gioca con le idee dei giocatori. L’Inter ha giocatori schematici ai quali Conte dice cosa fare. Hanno vinto? Io dirò per i prossimi dieci anni qual è la mia idea. L'Inter in Europa? Conte in Europa ha sempre fatto schifo e questo è un dato di fatto”.