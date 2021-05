Inter campione d'Italia, Conte: "Decisiva l'eliminazione dalla Champions"

Le prime parole del tecnico dopo lo Scudetto: "Dopo l'uscita ai gironi ci siamo compattati. Dedica? Un ringraziamento speciale a Oriali".

L'Inter è campione d'Italia, al termine di una cavalcata straordinaria. Antonio Conte ha parlato a 'Rai Sport' del trionfo con i nerazzurri, interrompendo una striscia di 9 successi consecutivi della Juventus.

"Siamo più rilassati, andiamo a dormire molto contenti e felici di quello che siamo riusciti a fare. Sicuramente è uno tra i successi più importanti in carriera. Andavo in un'avversaria della Juve dove ho giocato per tantissimo tempo e che ha dominato in Italia per nove anni. C'erano le situazioni più negative da trovare, invece ho accettato la sfida con grande voglia e il lavoro ha ripagato dei sacrifici fatti. Juve? Andremo lì a giocarci la nostra partita, per me è sempre un piacere entrare allo Stadium, adesso sto imparando a farlo da avversario".

Il tecnico ex Juventus e Chelse ha delle dediche speciali e un ringraziamento particolare a Lele Oriali, che è stato al suo fianco in questi due anni.

"Dedico lo scudetto alle persone a me vicine, che mi vivono fuori dal campo: mia moglie, mia figlia, i fratelli. Voglio ringraziare Lele Oriali, per me è stato molto importante. Mi ha aiutato tantissimo, è stata la persona che ha influito maggiormente in questi due anni".

Conte ha poi analizzato le situazioni che hanno portato l'Inter allo scudetto e i miglioramenti fatti anche a livello di consapevolezza tattica.

"Penso che il momento chiave sia stato nella settimana in cui siamo usciti dalla Champions e ci sono piovute critiche anche esagerate. Siamo stati bravi a compattarci e a usare quelle critiche eccessive per cercare di essere ancora più forti e protagonisti. "Durante la partita abbiamo alternato diverse situazioni, abbassandoci per poi guadagnare il campo oppure invitando gli avversari ad attaccarci per poi attaccare il campo a nostra disposizione. La squadra si è completata molto, in una stagione bisogna imparare diverse letture. Non si può sempre attaccare come non si può sempre difendere". Scelti da Goal Inter, è qui la festa!

"Vogliamo goderci questo momento straordinario, poi ci sarà tempo per fare quello che andrà fatto".

Ci sarà tempo per pensare al futuro.