Inter-Cagliari, Skriniar influenzato: fuori nel primo tempo

Il difensore slovacco è stato costretto a lasciare il campo durante la gara contro il Cagliari per un malessere accusato nel primo tempo.

E' durata appena 17 minuti la gara di Skriniar. Nel match delle 12:30 tra la sua e il , infatti, il difensore slovacco ha accusato un malessere ed è stato costretto a lasciare il campo. Al suo posto dentro Godin, inizialmente in panchina con Bastoni titolare.

Segui Inter-Cagliari in diretta streaming su DAZN

Skriniar ha cominciato a sentirsi poco bene dopo pochi minuti, tentando di rimanere in campo però inutilmente. Alla fine per precauzione Conte ha deciso di richiamarlo in panchina.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

🤕 | AGGIORNAMENTO



Milan #Skriniar è stato sostituito al 17’ della gara contro il Cagliari a causa di un malessere dovuto a sindrome influenzale#InterCagliari #FORZAINTER ⚫️🔵 pic.twitter.com/MorAOsxPvb — Inter (@Inter) January 26, 2020

Il 24enne ha saltato solamente una gara in questa prima parte di annata, sempre in campo sia in Champions, sia in Coppa : l'unica gara in cui Skriniar non è stato utilizzato da Conte è quella contro l' cauda squalifica per doppia ammonizione.

Conte sembra aver trovato in Skriniar, De Vrij e Bastoni la propria difesa titolare, ma Godin è sempre pronto a dire la sua per un posto dal 1'.