Inter-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Inter e Cagliari si sfidano per la 30esima giornata di Serie A: tutto sulle formazioni e su dove vedere la partita in tv e streaming.

INTER-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Cagliari

Inter-Cagliari Data: 11 aprile 2021

11 aprile 2021 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: DAZN, DAZN 1 (209 del satellite)

DAZN, DAZN 1 (209 del satellite) Streaming: DAZN

Non sembra avere limiti la fuga dell'Inter, che dopo la vittoria contro il Sassuolo si è portata a undici punti di vantaggio sul Milan. Domenica, all'ora di pranzo, arriva a San Siro per il Cagliari, pienamente immischiato nella lotta per non retrocedere in Serie B.

Nella gara d'andata tra le due squadre, l'Inter vinse in Sardegna per tre a uno, guidata da uno strepitoso Nicolò Barella.

L'Inter ha mancato l'appuntamento con il goal solo una volta nelle ultime 37 sfide di Serie A contro il Cagliari (0-2 nell'aprile 2013). Il Cagliari ha vinto solo due delle ultime 19 trasferte di Serie A in casa dell'Inter: completano il parziale 12 successi nerazzurri e cinque pareggi.

L'ultima volta che il Cagliari ha tenuto la porta inviolata in casa dell'Inter in Serie A risale al marzo 1992 (0-0): da allora i nerazzurri hanno realizzato 47 reti in 22 incontri (2.1 di media).

In questo articolo troverete tutto ciò che c'è da sapere su Inter-Cagliari: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO INTER-CAGLIARI

La partita tra Inter e Cagliari si giocherà come lunch match della 30esima giornata di Serie A, alle 12.30 di domenica 11 aprile. Si giocherà a San Siro, a porte chiuse.

Inter-Cagliari verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su DAZN. Per potere seguire la partita bisognerà dunque usufruire dell'app DAZN, scaricabile su smart tv, decoder Sky Q, PlayStation (4 e 5) o Xbox (One S, One X, Series S e Series X), Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita sarà anche disponibile al canale DAZN1 al 209 del decoder Sky per i clienti che hanno sottoscritto l'offerta.

La diretta streaming di Inter-Cagliari sarà ovviamente disponibile sempre su DAZN. Scaricando l'app su smartphone o tablet, oppure collegandosi al sito da PC o notebook, si accederà al pannello principale da cui selezionare la partita in palinsesto. Il match rimarrà disponibile on-demand al termine del post partita.

Goal offre la possibilità ai suoi lettori di seguire Inter-Cagliari anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti dal calcio d'inizio fino al fischio finale

Antonio Conte ritrova Bastoni e Brozovic dopo la squalifica, ma perde Barella per lo stesso motivo. In attacco Sanchez insidia Lautaro Martinez, che comunque resta favorito. A centrocampo ancora Gagliardini ed Eriksen, ma Vidal prova a giocarsi qualche chances.

Cragno, positivo al Covid-19, non sarà a disposizione di Semplici, che si affiderà a Vicario. L'ex Godin comanderà la difesa a tre, con Zappa e Lykogiannis a tutta fascia. L'altro ex, Nainggolan, sarà il faro del centrocampo. In mezzo al campo è in dubbio anche Nandez, che potrebbe essere rimpiazzato da Marin. Davanti, Simeone è favorito su Pavoletti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Klavan; Zappa, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro.