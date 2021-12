Inter-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

INTER-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Cagliari

Inter-Cagliari Data: 12 dicembre 2021

12 dicembre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Dopo le coppe europee è nuovamente tempo di campionati e, di conseguenza, anche e soprattutto di Serie A: il 17° turno ci offre lo scontro tra i campioni d'Italia dell'Inter e il Cagliari, allenato dall'ex Walter Mazzarri.

Nerazzurri reduci dalla sconfitta del 'Bernabeu' che comunque non ha influito sulla qualificazione agli ottavi di Champions, forti di una striscia positiva che in Italia dice quattro vittorie consecutive, tutte ottenute dopo la sosta di novembre.

Situazione psicologica opposta invece per i sardi, che fin qui hanno vinto una sola partita (3-1 contro la Sampdoria del 17 ottobre) e navigano in cattive acque, precisamente al terzultimo posto della graduatoria con appena 10 punti, due in meno rispetto allo Spezia quartultimo.

Questo sarà l'82esimo confronto in Serie A tra le due squadre, con bilancio in favore dell'Inter che ha avuto la meglio in 39 occasioni, contro le 14 del Cagliari. Completano il quadro 28 pareggi. L'11 aprile scorso fu una rete di Darmian a regalare i tre punti ai lombardi a San Siro.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Inter-Cagliari: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla gara in diretta tv e streaming.

ORARIO INTER-CAGLIARI

La partita tra Inter e Cagliari, valida per la 17esima giornata di Serie A, si disputerà domenica 12 dicembre 2021 alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Matteo Marchetti sarà l'arbitro dell'incontro.

DOVE VEDERE INTER-CAGLIARI IN TV

Grazie all'applicazione di DAZN potrete guardare Inter-Cagliari comodamente sulle vostre smart tv, scaricabile anche sulle console Xbox (modelli One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), utilizzabile su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e il Tim Vision Box.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN sarà Pierluigi Pardo ad occuparsi della telecronaca, in cabina di commento Simone Tiribocchi.

INTER-CAGLIARI IN DIRETTA STREAMING

Su DAZN potrete seguire Inter-Cagliari in diretta streaming nei seguenti modi: attraverso la già citata app su dispositivi come smartphone e tablet oppure da pc, semplicemente collegandosi da browser al sito ufficiale e inserendo le proprie credenziali d'accesso.

Come sempre, Goal vi permetterà di rimanere aggiornati sulla partita con la consueta diretta testuale avviata con l'annuncio delle formazioni ufficiali, fino al racconto dettagliato e in tempo reale delle azioni salienti del match di San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-CAGLIARI

De Vrij verso l'impiego dal 1' dopo i problemi fisici, Dumfries potrebbe far posto a D'Ambrosio sulla fascia destra. Perisic in pole su Dimarco per giocare a sinistra, davanti Sanchez fa concorrenza a Dzeko come spalla di Lautaro Martinez.

Mazzarri alle prese col dubbio Nandez: Marin, Deiola e Grassi dovrebbero formare il trio di centrocampo. Godin al centro della difesa, attacco composto da Keita Balde e Joao Pedro.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Bellanova, Deiola, Marin, Grassi, Lykogiannis; Keita Balde, Joao Pedro. All. Mazzarri.