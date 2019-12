Inter, Brozovic e Lautaro Martinez squalificati: emergenza contro il Genoa

Brozovic e Lautaro Martinez, entrambi diffidati, sono stati ammoniti contro la Fiorentina e salteranno Inter-Genoa di sabato prossimo.

Come se non bastasse già il passo falso dell', con la rete di Vlahovic nel recupero, Antonio Conte torna a Milano con altre due brutte notizie da Firenze: le squalifiche di Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez..

I due giocatori eranno diffidati e questa sera contro la sono stati ammoniti: non ci saranno nell'ultima partita dell'anno dell'Inter, quella contro il .

Inutile ricordare che i due sono giocatori fondamentali per l'Inter e Antonio Conte. Adesso la coperta per l'allenatore nerazzurro è più corta che mai: in attacco si giocheranno il posto Politano ed Esposito, a centrocampo se non dovesse recuperare nessuno l'unica soluzione porta al giovane Agoumé.

Il francese è entrato questa sera, debuttando in . L'unica cosa certa è che in cabina di regia ci sarà Borja Valero, apparso questa sera in grande forma, forse mai così bene da questo punto di vista all'Inter.